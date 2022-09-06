Размер соцвыплат при потере работы увеличат до 45% от среднемесячного дохода в РК
«Размер социальных выплат при потере работы для участников системы социального страхования из ГФСС будут увеличены до 45 % от среднемесячного дохода», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства, озвучивая положения проекта Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.
Он напомнил, что с 1 января 2024 года планируется запуск проекта «Нацфонд – детям», предполагающего отчисление 50 % от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получения образования.
«Вместе с тем, ежегодно не менее 7 % от чистого дохода Фонда «Самрук-Казына» будет перечислятся в общественный фонд «Қазақстан Халқына». Соответствующий документ планируется принять до конца года.
Для внедрения инвестиционной визы зарубежным бизнесменам, единовременно инвестировавших более 300 тыс. долларов в экономику страны, будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики и закон «О миграции населения», - добавил министр.
Ранее сообщалось, что р азмеры выплат по потере работы будут увеличены в Казахстане.