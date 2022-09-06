РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:12, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Размер соцвыплат при потере работы увеличат до 45% от среднемесячного дохода в РК

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил планы по повышению размера соцвыплат при потере работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Размер социальных выплат при потере работы для участников системы социального страхования из ГФСС будут увеличены до 45 % от среднемесячного дохода», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства, озвучивая положения проекта Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

    Он напомнил, что с 1 января 2024 года планируется запуск проекта «Нацфонд – детям», предполагающего отчисление 50 % от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получения образования.

    «Вместе с тем, ежегодно не менее 7 % от чистого дохода Фонда «Самрук-Казына» будет перечислятся в общественный фонд «Қазақстан Халқына». Соответствующий документ планируется принять до конца года.

    Для внедрения инвестиционной визы зарубежным бизнесменам, единовременно инвестировавших более 300 тыс. долларов в экономику страны, будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики и закон «О миграции населения», - добавил министр.

    Ранее сообщалось, что р азмеры выплат по потере работы будут увеличены в Казахстане.


    Теги:
    Правительство РК Общество Миннацэкономики Послание Президента РК-2022 Соцвыплаты Послание Президента РК Правительство
    Сейчас читают
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!