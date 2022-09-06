Размер соцвыплат при потере работы увеличат до 45% от среднемесячного дохода в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил планы по повышению размера соцвыплат при потере работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Размер социальных выплат при потере работы для участников системы социального страхования из ГФСС будут увеличены до 45 % от среднемесячного дохода», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства, озвучивая положения проекта Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

Он напомнил, что с 1 января 2024 года планируется запуск проекта «Нацфонд – детям», предполагающего отчисление 50 % от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получения образования.

«Вместе с тем, ежегодно не менее 7 % от чистого дохода Фонда «Самрук-Казына» будет перечислятся в общественный фонд «Қазақстан Халқына». Соответствующий документ планируется принять до конца года.

Для внедрения инвестиционной визы зарубежным бизнесменам, единовременно инвестировавших более 300 тыс. долларов в экономику страны, будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики и закон «О миграции населения», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что р азмеры выплат по потере работы будут увеличены в Казахстане.