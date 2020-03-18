Размер штрафов за нарушения порядка проведения свадеб утвержден в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который регламентирует размер штрафов за нарушение порядка проведения свадеб, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, согласно новому закону, несоблюдение лицом, проводящим свадьбы, семейные торжества, обряды и ритуалы, требований по порядку проведения данных мероприятий, влечет наложение штрафа на граждан в сумме 10 БРВ (2 млн 230 тыс. сумов - около 235 долларов США).

Также несоблюдение должностным лицом свадебных домов, кафе и ресторанов требований по проведению свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов, влечет наложение штрафа в сумме 30 БРВ (6 млн 690 тыс. сумов - около 705 долларов США).

Совершение хозяином свадебных домов, кафе и ресторанов данного правонарушения повторно в течение года после применения административного взыскания влечет наложение штрафа в сумме 50 БРВ (11 млн 150 тыс. сумов - 1175 долларов США).

Напомним, парламент Узбекистана на совместном заседании 14 сентября прошлого года утвердил Положение о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших. Новый порядок вступил в силу с 1 января 2020 года.

Согласно порядку, семейные мероприятия, за исключением похорон, должны проводиться только один день в период с 06:00 до 23:00. В зависимости от местных условий городские и районные кенгаши народных депутатов могут определять время угощения пловом отдельно. Проведение семейных мероприятий после 23:00 не допускается.

В семейных торжествах могут принимать участие до 200 человек, а в угощении пловом, связанным с этими мероприятиями, — до 250.

Наряду с этим, в двойной свадьбе могут участвовать до 250 гостей, на плове — до 300.

Мероприятия, посвященные памяти усопших, могут длиться не более трех дней с участием неограниченного числа граждан.

Лица, проводящие свадьбу, должны уведомить орган самоуправления граждан по месту жительства не менее чем за неделю до проведения мероприятия.

Кроме того, приглашать на семейное мероприятие можно не более двух исполнителей или музыкальных групп. Кроме того, запрещается проявление излишества и расточительства в ходе проведения семейных мероприятий. Поминальные мероприятия не должны включать в себя излишние обряды.

Во время и после проведения семейных мероприятий не допускаются обряды, противоречащие национальным традициям, нормам морали и требующие дополнительного времени и затрат.