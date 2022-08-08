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Размер штрафа при задержке авиарейсов могут увеличить в РК
8 Августа 2022 18:20

Размер штрафа при задержке авиарейсов могут увеличить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается расследование случаев задержки авиарейсов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комитетом гражданской авиации по поручению министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбека Ускенбаева продолжается расследование в связи с задержками рейсов. В настоящее время в отношении группы авиакомпаний Air Astana с момента начала расследования вынесены 4 протокола об административном правонарушении по ч.2 статьи 567 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях по причине нарушения прав пассажиров при задержке рейса в размере 1 000 МРП каждый»,-сообщили в ведомстве.

Как отмечают в пресс-службе КГА, комитет в настоящее время продолжает расследование, и в случае установления новых фактов нарушений перевозчики будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

«Вместе с тем, в целях усиления ответственности авиакомпаний при задержках рейсов, в настоящее время рассматриваются соответствующие поправки в действующее законодательство. Так, в рамках данной работы, рассматривается вопрос увеличения размера выплачиваемого штрафа пассажирам при задержке рейса»,-добавили в ведомстве.



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