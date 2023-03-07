Размер пособия для награжденных матерей увеличат в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства сказал, что государство уделяет особое внимание вопросам социальной поддержки женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Защита материнства и детства, поддержка женщин-предпринимателей, помощь многодетным матерям, приемным семьям, содействие в занятости женщин, забота о старшем поколении остаются важными направлениями государственной политики. С начала года увеличен срок выплаты пособия по уходу за ребенком с одного года до полутора лет», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что в Социальном кодексе вводится новое понятие - «Награжденные матери».

«Этот статус, как дань уважения и признания заслуг многодетной матери, будет присваиваться женщинам, награжденным подвесками «Күміс алқа, «Алтын алқа», ранее получившим звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава». Будет дифференцирован и увеличен размер пособия для награжденных матерей. Данное изменение коснется 90 тысяч матерей», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-Министр добавил, что необходимо особое внимание уделить материально-техническому состоянию родовспомогательных организаций. Многие из них не соответствуют современным требованиям, что не позволяет оказать качественную медицинскую помощь в полном объеме.

«В проекте Концепции по охране материнства и детства надо учесть модернизацию инфраструктуры перинатальных центров. Министерству здравоохранения необходимо ускорить решение вопроса по ремонту и оснащению Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии в Алматы. Акиматам следует принять меры по расширению вовлечения женщин в продуктивную занятость в рамках Региональных карт занятости. Министерству труда обеспечить координацию и мониторинг реализации этого направления. Акиматам регионов совместно с фондом «Даму» и палатой «Атамекен» надо усилить работу по расширению финансирования проектов женщин-предпринимателей, вовлечению их в более капиталоемкие проекты, например, в обрабатывающей промышленности. Министерству информации нужно провести широкую разъяснительную работу», - резюмировал Алихан Смаилов.