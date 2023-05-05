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Размер подъемных для переезжающих в села специалистов могут поднять в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Мая 2023, 11:58
Размер подъемных для переезжающих в села специалистов могут поднять в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривают возможность увеличения размера подъемных для переезжающих в села специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий проект приказа опубликован на сайте открытых НПА.

«Определить следующие размеры предлагаемых мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты:

подъемное пособие в сумме, равной стократному месячному расчетному показателю; социальная поддержка для приобретения или строительства жилья – бюджетный кредит в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратного размера месячного расчетного показателя», - говорится в проекте.

В данный момент размер подъемных составляет 70 МРП, и в случае повышения до 100 МРП, размер составит 345 тысяч МРП.

Проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 22 мая 2023 года.


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