Размер платы за детсад будет изменен в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Размер платы за детский сад будет пересмотрен в столице. Об этом сообщил руководитель Управления образования города Нур-Султана Касымхан Сенгазиев на совместном заседании комитета образования и здравоохранения Регионального совета Палаты предпринимателей города Нур-Султана и столичного управления образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Размер платы за детский сад не менялся с 2016 года. То есть, родители ежемесячно платят в государственных детсадах 16 800 тенге за ребенка, а в частных детсадах 20 800 тенге. В эту сумму входит только питание ребенка. В детском саду питание четырехразовое. Это правило общее для государственных и частных детских садов. В связи с этим, мы сейчас пересматриваем размер платы, делаем расчеты и готовим новые документы», – сказал К. Сенгазиев.

По его словам, когда документы будут готовы, их предоставят на общественное обсуждение, а затем на рассмотрение городского маслихата. В случае одобрения новых документов, размер платы за детсад изменится. Но, это касается только государственных детсадов. В отношении частных детских садов этот вопрос будет рассмотрен отдельно.