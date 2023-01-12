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Размер пенсий будет не менее 40% от прежних доходов – Тамара Дуйсенова

12 Января 2023, 16:15
Размер пенсий будет не менее 40% от прежних доходов – Тамара Дуйсенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане продолжится поэтапное увеличение размеров пенсионных и страховых выплат с привязкой к стажу участия в системе. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Обязательные пенсионные взносы работодателей начнутся с 2024 года – Тамара Дуйсенова

«Принятые в этомм году, согласно поручению Главы государства, изменения в пенсионную систему позволят обеспечить гражданам пенсию в размере не менее 40% от их прежних доходов. Повышение в первую очередь начато с пенсионеров, получающих минимальный размер базовой пенсии. Размер базовой пенсии для данной категории пенсионеров был повышен до 21%. Поэтапное повышение будет проводиться в течение 5 лет, то есть с 2023 по 2027 годы, что позволить покрыть прошлогоднюю инфляцию и ее прогнозный коридор на последующие годы», - сказала она во время расширенного заседания коллегии Министерства.

По словам Тамары Дуйсеновой, такая же работа будет проводиться в системе социального страхования. В этом году до 45% от прежнего дохода будут доведены и социальные выплаты по потере работы.

Министр также проинформировала, что с 2024 года будут введены обязательные пенсионные взносы работодателей для формирования условно-накопительной системы пенсионного обеспечения молодых вкладчиков.


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