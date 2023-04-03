Размер некоторых социальных выплат планируют увеличить на 15% в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется увеличить размер некоторых социальных выплат. Соответствующее постановление «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 июля 2023 года» размещено на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июля 2023 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 июля 2023 года, на 14,5 процента от размера получаемых социальных выплат», - говорится в документе.

Отмечается, что проект постановления Правительства РК разработан в целях реализации подпункта 2) статьи 11 Социального кодекса РК, а также для обеспечения единообразия подходов к повышению размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и размеров государственных социальных пособий из республиканского бюджета.

В документе также говорится, что реализация проекта не потребует финансовых средств из государственного бюджета, а принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.

Документ будет на обсуждении до 17 апреля.