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    14:30, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Размер минимальной зарплаты изменится с 1 января 2024 года в Казахстане

    деньги
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    Со следующего года в нашей стране изменится размер минимальной зарплаты, а также минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты и минимальный размер пенсии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Текст Закона о республиканском бюджете на 2024=2026 годы опубликован в газете «Егемен Қазақстан».

    В статье 9 упомянутого Закона говорится о новой системе заработной платы. То есть, с 1 января 2024 года размер минимальной зарплаты изменится.

    минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

    минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;

    минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

    месячный расчетный показатель – 3 692 тенге;

    для расчета базовых социальных выплат прожиточный минимум составит 43 407 тенге.

    Отметим, вчера Глава государства подписал Закон о республиканском бюджете на 2024-2026 годы.

    Теги:
    Зарплата Закон и право Пенсия
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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