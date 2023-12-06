Размер минимальной зарплаты изменится с 1 января 2024 года в Казахстане

Со следующего года в нашей стране изменится размер минимальной зарплаты, а также минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты и минимальный размер пенсии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Текст Закона о республиканском бюджете на 2024=2026 годы опубликован в газете «Егемен Қазақстан».

В статье 9 упомянутого Закона говорится о новой системе заработной платы. То есть, с 1 января 2024 года размер минимальной зарплаты изменится.

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;

минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;

месячный расчетный показатель – 3 692 тенге;

для расчета базовых социальных выплат прожиточный минимум составит 43 407 тенге.

Отметим, вчера Глава государства подписал Закон о республиканском бюджете на 2024-2026 годы.