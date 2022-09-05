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    10:09, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Размер минимальной зарплаты будет увеличен в Казахстане с 2023 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно поручению Главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана 1 сентября текущего года, с 1 января 2023 года размер минимальной заработной платы (далее – МЗП) будет увеличен с 60 тыс. тенге до 70 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 70 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

    В первую очередь повышение МЗП коснется «низкооплачиваемых» работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций.

    Вместе с тем Глава государства поручил Правительству РК внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, которая позволит поэтапно увеличивать ее размер.

    Во исполнение данного поручения специалисты Министерства труда и социальной защиты населения РК приступили к разработке методики определения МЗП, базирующейся на динамичном подходе и учитывающей основные экономические показатели.

    МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год законом РК «О республиканском бюджете».


    Теги:
    Общество Экономика Минтруда РК Правительство
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