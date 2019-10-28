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Размер госзаказа в детсадах увеличат в Карагандинской области

28 Октября 2019 14:43
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Размер госзаказа в детсадах увеличат в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Решить проблему недофинансирования дошкольных организаций поручил аким региона Женис Касымбек. На сегодняшний день в регионах области сумма размещенного госзаказа не соответствует нормативу, передает МИА «Казинформ».

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«В 2020 году поручаю принять меры по приведению норматива в соответствие с методикой и размерами республиканского уровня. Постепенно нужно выходить на нужный показатель финансирования», - поручил глава региона.

По его словам, сумма социального государственного заказа на одного ребенка по республике варьируется с 27 502 тенге до 33 380 тенге. В Карагандинской области этот показатель ниже: в городах - от 20,6 до 25,1 тыс. тенге, в сельских районах – от 10,4 до 23,6 тыс. тенге.

Увеличение суммы государственного заказа позволит улучшить качество дошкольного образования в регионе.

Также аким области напомнил, о том, что нужно продолжать работу по привлечению бизнесменов к открытию частных детских садов для того, чтобы полностью закрыть потребность в обеспечении дошкольным образованием детей от двух лет.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Образование,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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