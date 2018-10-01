Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -1 °С
Алматы: 5 °С
USD 364.35 EUR 419.95
RUB 5.56 CNY 52.52
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Размер ежемесячного теневого оборота назвали в «Астана LRT»

19 Октября 2018 19:40 172
Поделиться:
Размер ежемесячного теневого оборота назвали в «Астана LRT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» рассказали, сколько составляет ежемесячный теневой оборот перевозчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Новости по теме

14 водителей столичных автобусов разговаривали по телефону за рулем
Как бороться с переполненными автобусами в Астане 100 актов на безбилетников ежедневно оформляется в Астане

«Как минимум, 300 миллионов тенге. Понятно, что эта цифра варьируется. К более конкретной цифре мы придем к концу ноября, тогда мы увидим, что оседает в карманах перевозчиков», - сказал в кулуарах организации руководитель «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.

«Увеличился пассажиропоток, который мы видим в системе, доходность изменилась где-то до 30%. Даже уже по итогам октября буду докладывать на общественном совете перед маслихатом, а до конца ноября озвучим все цифры - какие реальные доходы, какие реальные расходы перевозчиков, куда деньги направляют, какие субсидии получили, перевод водителей в штат, ремонт подвижного состава, готовность производственных помещений к ремонту», - добавил он.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив