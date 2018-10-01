Размер ежемесячного теневого оборота назвали в «Астана LRT»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В «Астана LRT» рассказали, сколько составляет ежемесячный теневой оборот перевозчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как минимум, 300 миллионов тенге. Понятно, что эта цифра варьируется. К более конкретной цифре мы придем к концу ноября, тогда мы увидим, что оседает в карманах перевозчиков», - сказал в кулуарах организации руководитель «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов.
«Увеличился пассажиропоток, который мы видим в системе, доходность изменилась где-то до 30%. Даже уже по итогам октября буду докладывать на общественном совете перед маслихатом, а до конца ноября озвучим все цифры - какие реальные доходы, какие реальные расходы перевозчиков, куда деньги направляют, какие субсидии получили, перевод водителей в штат, ремонт подвижного состава, готовность производственных помещений к ремонту», - добавил он.
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