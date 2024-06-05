Размер долговых обязательств Правительства назвал Алихан Смаилов

Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию привлеченных в прошлое 10-летие займов приходится на 2024-2025 годы. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Сейчас, хотя государственный долг и находится в безопасных пределах, долговые обязательства Правительства составляют 24,9 трлн тенге. Это по состоянию на январь текущего года. Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию привлеченных в прошлое 10-летие займов приходится на 2024-2025 годы, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

За отчетный год, по его словам, на погашение и обслуживание госдолга было направлено 28% от доходов бюджета без учета трансфертов Нацфонда или 19% от всех расходов.

- В этих вопросах нужно долгосрочное видение во взаимоувязке с макроэкономическими и бюджетными параметрами. Нуждается в дальнейшем раскрытии информация о состоянии государственного и квазигосударственного долга. Это основные моменты, на которые хотелось обратить ваше внимание, - подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава ВАП добавил, что по всем обозначенным вопросам Высшей аудиторской палатой выработаны соответствующие рекомендации.