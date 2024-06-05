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    12:45, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Размер долговых обязательств Правительства назвал Алихан Смаилов

    здание Правительства РК
    Фото: Рrimeminister.kz

    Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию привлеченных в прошлое 10-летие займов приходится на 2024-2025 годы. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Сейчас, хотя государственный долг и находится в безопасных пределах, долговые обязательства Правительства составляют 24,9 трлн тенге. Это по состоянию на январь текущего года. Пик нагрузки на бюджет по обслуживанию привлеченных в прошлое 10-летие займов приходится на 2024-2025 годы, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

    За отчетный год, по его словам, на погашение и обслуживание госдолга было направлено 28% от доходов бюджета без учета трансфертов Нацфонда или 19% от всех расходов.

    - В этих вопросах нужно долгосрочное видение во взаимоувязке с макроэкономическими и бюджетными параметрами. Нуждается в дальнейшем раскрытии информация о состоянии государственного и квазигосударственного долга. Это основные моменты, на которые хотелось обратить ваше внимание, - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Глава ВАП добавил, что по всем обозначенным вопросам Высшей аудиторской палатой выработаны соответствующие рекомендации.

    Теги:
    Правительство Высшая аудиторская палата РК Алихан Смаилов Аудит Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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