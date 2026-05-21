Размер доходов казахстанских миротворцев раскрыли в Минобороны
Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев в ходе пленарного заседания Мажилиса назвал размер заработной платы казахстанских миротворцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в настоящее время 155 военнослужащих проходят службу в составе миротворческих миссий ООН.
— Средства, выделяемые ООН — 1 500 долларов, они получают от ООН. И если в сравнении с нашей заработной платой — это три заработные платы, — сообщил Дархан Ахмедиев.
Замминистра также добавил, что сегодня ускорен процесс зачисления выплат.
— До этого Минфину отправляли, потом Министерству обороны отправляли, и далее уже конечным военнослужащим зачисляли. Сейчас мы одну ступеньку убрали, напрямую сразу Министерство обороны получает, то есть ускоренно, — пояснил он.
Ранее Мажилис одобрил новые социальные гарантии для военнослужащих Казахстана.