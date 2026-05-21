Размер доходов казахстанских миротворцев раскрыли в Минобороны

По его словам, в настоящее время 155 военнослужащих проходят службу в составе миротворческих миссий ООН.

— Средства, выделяемые ООН — 1 500 долларов, они получают от ООН. И если в сравнении с нашей заработной платой — это три заработные платы, — сообщил Дархан Ахмедиев.

Замминистра также добавил, что сегодня ускорен процесс зачисления выплат.

— До этого Минфину отправляли, потом Министерству обороны отправляли, и далее уже конечным военнослужащим зачисляли. Сейчас мы одну ступеньку убрали, напрямую сразу Министерство обороны получает, то есть ускоренно, — пояснил он.

Ранее Мажилис одобрил новые социальные гарантии для военнослужащих Казахстана.