    Размер доходов казахстанских миротворцев раскрыли в Минобороны

    Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев в ходе пленарного заседания Мажилиса назвал размер заработной платы казахстанских миротворцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, в настоящее время 155 военнослужащих проходят службу в составе миротворческих миссий ООН.

    — Средства, выделяемые ООН — 1 500 долларов, они получают от ООН. И если в сравнении с нашей заработной платой — это три заработные платы, — сообщил Дархан Ахмедиев. 

    Замминистра также добавил, что сегодня ускорен процесс зачисления выплат. 

    — До этого Минфину отправляли, потом Министерству обороны отправляли, и далее уже конечным военнослужащим зачисляли. Сейчас мы одну ступеньку убрали, напрямую сразу Министерство обороны получает, то есть ускоренно, — пояснил он.

    Ранее Мажилис одобрил новые социальные гарантии для военнослужащих Казахстана.

    Данира Искакова
    Автор