Размер черты бедности в Казахстане озвучили в Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько составляет черта бедности в Казахстане, рассказали в Минтруда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил директор департамента развития политики социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскар Ниязов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК, АСП предоставляется семьям с низким доходом.

«То есть, тот среднедушевой доход семьи, который составляет ниже 70 процентов от прожиточного минимума. 70 процентов прожиточного минимума - это черта бедности. Размер АСП зависит от дохода семьи. То есть, размер АСП определяется в виде разницы между чертой бедности и доходом семьи на каждого члена семьи. Если в семье, к примеру, трое детей и двое родителей. При этом один из родителей в декретном отпуске, второй родитель - глава семьи - осуществляет трудовую деятельность, но заработная плата - 50 тысяч - на каждого члена семьи она будет составлять по 10 тысяч тенге ежемесячно», - сказал Аскар Ниязов.

Он также назвал размер черты бедности в Казахстане.

«В этом случае у нас черта бедности составляет 24 012 тенге. Это в среднем по республике. Черта бедности в каждом регионе определяется самостоятельно в зависимости от экономического уровня жизни региона. В этом случае средний размер АСП у нас будет составлять на каждого члена семьи по 14 тысяч тенге. На пять человек - это около 70 тысяч тенге ежемесячно. Поэтому размер АСП зависит от дохода семьи», - пояснил директор департамента развития политики соцпомощи.