Размер черты бедности определили в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны Айгуль Таласова в ходе брифинга в Службе коммуникаций Астаны озвучила размер черты бедности в столице и рассказала о назначении адресной социальной помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По словам спикера, размер черты бедности по городу Астане на 3-й квартал текущего года составил 37 317 тенге. В зависимости от социального положения семьи или отдельного человека помощь разделяется на два вида: безусловная и обусловленная.

«Адресная социальная помощь (АСП) назначена с начала текущего года 2809 семьям (13,8 человек), в том числе 1361 многодетным (8,6 тыс. человек). Освоено в 2022 г. – 2 071,8 млн тенге. В 2021 году выплаты АСП на сумму 2,1 млрд. тенге выплатили 5 095 семьям (24 тыс. человек), в т.ч. 1905 многодетным семьям (4 квартал – 2 766 семьям (13,2 тыс. человек). На 2023 год план АСП составляет 1 852,2 млн тенге на 24 500 человек», - сказала Айгуль Таласова.

Замглавы ведомства отметила, что количество получателей АСП снизилось в текущем году в сравнении с 2019 годом в 2,3 раза (с 9,4 тысяч до 4 тысяч семей). Доплата производится на каждого ребенка в возрасте от одного до шести лет (включительно).

«С начала года в виде денежной выплаты осуществлена монетизация путем установления дополнительной выплаты 4562 детям (2441 семей) из числа получателей АСП в качестве поддержки в размере 1,5 МРП (5 175 тенге). Это дало возможность семьям, получающим АСП, самостоятельно приобретать продуктовые наборы. В соответствии со ст.120 Социального кодекса Республики Казахстан право на адресную социальную помощь имеют граждане Казахстана, қандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, со среднедушевым доходом, не превышающим черту бедности», - добавила она.

Стоит отметить, что размер черты бедности по Республике Казахстан определяется уполномоченным государственным органом на основе величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в процентном выражении в зависимости от экономических возможностей государства.

Для рассмотрения вопроса назначения АСП необходимо обратиться в Центр поддержки института семьи «Жануя», расположенный по адресу: город Астана, ул. Бейбитшилик, дом 14. (тел. 27-23-23) или подать заявку через портал электронного правительства.