Разломавшего макет школьника хулигана задержала полиция в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Енбекшиказахском районе в ночь на 25 октября в селе Азат неизвестный ударами ноги разломал установленный на пешеходном переходе макет школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Действия хулигана запечатлела уличная видеокамера, и видео «вандализма» быстро распространилась в социальных сетях, вызвав негодование у интернет-пользователей.
Зарегистрировав факт хулиганства, полицейские Енбекшиказахского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого - 19-летнего жителя соседнего села Рахат.
«Подозреваемого установили и задержали местные участковые инспекторы. Задержанный уже раскаялся в своем поступке и попросил прощения у общественности. Сейчас причиненный ущерб уже возмещен, заказан аналогичный макет», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Задержанный правонарушитель привлекается к административной ответственности согласно ст.434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».
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