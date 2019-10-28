Разломавшего макет школьника хулигана задержала полиция в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Енбекшиказахском районе в ночь на 25 октября в селе Азат неизвестный ударами ноги разломал установленный на пешеходном переходе макет школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Действия хулигана запечатлела уличная видеокамера, и видео «вандализма» быстро распространилась в социальных сетях, вызвав негодование у интернет-пользователей.

Зарегистрировав факт хулиганства, полицейские Енбекшиказахского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого - 19-летнего жителя соседнего села Рахат.

«Подозреваемого установили и задержали местные участковые инспекторы. Задержанный уже раскаялся в своем поступке и попросил прощения у общественности. Сейчас причиненный ущерб уже возмещен, заказан аналогичный макет», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Задержанный правонарушитель привлекается к административной ответственности согласно ст.434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».