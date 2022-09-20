Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология
Разливших в степи нефтепродукты разыскивают в Атырауской области
20 Сентября 2022, 21:31

Разливших в степи нефтепродукты разыскивают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разливших в степи нефтепродукты разыскивают экологи в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о разлитых в окрестностях села Жанбай Исатайского района нефтепродуктах была распространена в социальных сетях. Внешне озерца с черной жижей напоминают нефть или ее отходы. В этом районе находится целый ряд месторождений, принадлежащих как частным, так и государственной компаниям.

В департаменте экологии Атырауской области сообщили, что информация в социальных сетях не осталась незамеченной. В указанный район выехали специалисты департамента, обнаружившие в нескольких километрах от села Жанбай три места разлива нефтепродуктов. Всего загрязнено более 300 квадратных метров земли. Со всех трех мест разлива отобраны пробы. В настоящее время проводятся лабораторные исследования, чтобы выяснить, что разлито, и определить происхождение нефтепродуктов.


Новости по теме
ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
Самолет упал на жилой дом в Ейске
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Читайте также
Костанайцев призывают помочь в восстановлении Аманкарагайских лесов
Ташкент стал первым в списке самых загрязненных городов мира
ДТП на трассе Уральск- Атырау: один человек погиб, четверо пострадали
Назначен руководитель управления финансов Атырауской области
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Разбитые балбалы обнаружены в Меркенском святилище
Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив