20 Сентября 2022, 21:31

Разливших в степи нефтепродукты разыскивают в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разливших в степи нефтепродукты разыскивают экологи в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о разлитых в окрестностях села Жанбай Исатайского района нефтепродуктах была распространена в социальных сетях. Внешне озерца с черной жижей напоминают нефть или ее отходы. В этом районе находится целый ряд месторождений, принадлежащих как частным, так и государственной компаниям.

В департаменте экологии Атырауской области сообщили, что информация в социальных сетях не осталась незамеченной. В указанный район выехали специалисты департамента, обнаружившие в нескольких километрах от села Жанбай три места разлива нефтепродуктов. Всего загрязнено более 300 квадратных метров земли. Со всех трех мест разлива отобраны пробы. В настоящее время проводятся лабораторные исследования, чтобы выяснить, что разлито, и определить происхождение нефтепродуктов.