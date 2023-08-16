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Разлив нефтепродуктов обнаружили на территории Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
16 Августа 2023, 23:41
Разлив нефтепродуктов обнаружили на территории Атырау Фото: Атырауское областное управление экологии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разлитые на земле нефтепродукты обнаружили в микрорайоне Балыкши города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Фейсбук департамент экологии по Атырауской области опубликовал фотографии темной маслянисто жидкости, похожей на нефтепродукты, разлитые на земле.

«Жидкость, похожую на нефтепродукты, обнаружили в микрорайоне Балыкши около бывшего ТОО «Кызылбалык». В соответствии со ст. 228 Экологического Кодекса Республики Казахстан земля должна быть очищена от маслянистой жидкости похожей на нефтепродукты. В связи с этим направлены письма акиму города, в ГУВД и акиму Дамбынского сельского округа. С предписанием рекультивировать землю и выявить виновных в разливе»,- говорится в сообщении департамента экологии.

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Экология   Нефть   Атырау  
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