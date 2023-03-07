Разлив мазута на Филиппинах: жители жалуются на тошноту и головокружение

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - Десятки людей жалуются на недомогание в прибрежных деревнях после разлива промышленного мазута из затонувшего на прошлой неделе танкера MT Princess Empress у берегов Филиппин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Как сообщалось ранее, на Филиппинах при затоплении танкера произошел разлив 800 тысяч литров мазута для промышленного использования. Пятно уже достигло берегов нескольких близлежащих рыбацких деревень. Жители жалуются на приступы рвоты, судороги и головокружение.

По сообщениям местных СМИ, спасатели, направленные в пострадавшую деревню для ликвидации последствий разлива, также сообщили о плохом самочувствии.

Власти Филиппин объявили режим стихийного бедствии в пострадавших районах провинции Восточный Миндоро и ввели запрет на рыбную ловлю до тех пор, пока разлив не будет локализован. По словам местных властей, более 18 000 рыбаков в 60 деревнях вынуждены оставаться на берегу.

Министерство туризма Филиппин также выразило обеспокоенность по поводу загрязнения вод в популярных местах для дайвинга, включая пролив острова Верде и Риф Апо на Миндоро.

По словам морских биологов, около 36 000 гектаров (88 958 акров) коралловых рифов, мангровых зарослей и водорослей также находятся под угрозой из-за разлива. Разливы также могут погубить кораллы или помешать их росту.

Береговая охрана Филиппин уже более недели пытается сдержать разлив. Были установлены бондовые заграждения для предотвращения распространения мазута.

Танкер MT Princess Empress перевозивший около 800 000 литров (211 338 галлонов) промышленного мазута затонул у берегов Филиппин 28 февраля. Все 20 членов экипажа были спасены проходящим грузовым судном.

Эксперты говорят, что власти проверяют, сколько мазута осталось внутри танкера и как откачать остатки и предотвратить дальнейшие утечки.