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Разлитые в степи нефтепродукты обнаружили в Атырауской области

25 Ноября 2022, 14:57
Разлитые в степи нефтепродукты обнаружили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Разлитые в степи нефтепродукты обнаружили в Курмангазинском районе Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вечером 24 ноября через социальные сети стало распространяться фото и видео разлитой в степи похожей на нефтепродукты жидкости. Обнаружили ее в Курмангазинском районе около зимовки «Ыдырыс», которая относится к сельскому округу Суйындык. В этом месте ТОО «Смарт Ойл» ведет разведочно-буровые работы с августа 2022 года.

Для проверки этой информации на предполагаемое место разлива выехал аким сельского округа Суйындык, участковый инспектор полиции и местный житель, распространивший видео.

«Было установлено, что в 8-9 км от аула Батырбек (где ТОО «Смарт Ойл» проводит разведочно-буровые работы) имеется место разлива темной жидкости, содержащей нефтепродукты. Ориентировочно площадь разлива - не менее 50 кв. метров. Данный факт 25 ноября был зарегистрирован в районном отделе полиции, на место выехала оперативно-следственная группа. После выяснения всех обстоятельств будет предоставлена дополнительная информация»,- сообщили в пресс- службе акима Курмангазинского района.


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