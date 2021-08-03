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    11:41, 03 Август 2021 | GMT +6

    Разлитое масло стало вероятной причиной пожара на вокзале в Макинске

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спасатели называют предварительной причиной пожара, произошедшего в железнодорожном буфете города Макинска, разлитое на плите масло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 3 июля в 01.33 пожарным поступило телефонное сообщение о том, что в городе Макинске горит здание железнодорожного вокзала.

    «Через три минуты огнеборцы прибыли на место ЧС. При проведении разведки установлено, что горит помещение столовой железнодорожного вокзала станции «Макинка» с переходом огня на кровлю. Общая площадь пожара составила 60 кв. м. В течение часа пожар был локализован и еще через час ликвидирован полностью», - рассказали в ведомстве.

    Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти здание вокзала. По словам спасателей, жертв и пострадавших нет, железнодорожное сообщение не нарушено.

    «Предварительная причина пожара - разлитое масло на плите. Работники буфета готовили еду, и по неосторожности произошел пожар. Однако это только предварительно. На место пожара уже выехала исследовательская испытательная пожарная лаборатория, которая чуть позже установит точную причину возгорания», - добавили в ведомстве.

    Пожарные-спасатели напоминают, что одна из самых частых причин бытовых пожаров – загоревшееся на плите масло. Достаточно всего нескольких минут, чтобы перегретое масло воспламенилось.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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