Различные виды качелей стали украшением столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центральном парке на пешеходной аллее установили теневые навесы с различными видами качель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр урбанистики г.Нур-Султан.

Основная идея данных навесов с качелями - обеспечить коммуникацию для всех категорий граждан. К примеру, ребёнок катается на детских качелях в форме гнезда, в это время, родитель спокойно ожидает на скамейке-качеле.

Для молодых ребят созданы качели в форме овала, где можно крутиться вокруг своей оси или просто отдыхать. Всего таких навесов с качелями будет установлено 3 штуки.

Помимо этого, на проспекте Республики, 10 установлены качели-балансир с подсветкой. Ночью можно наблюдать интересный световой эффект, когда катаются дети.







