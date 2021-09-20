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    01:30, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Различные виды качелей стали украшением столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центральном парке на пешеходной аллее установили теневые навесы с различными видами качель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр урбанистики г.Нур-Султан.

    Основная идея данных навесов с качелями - обеспечить коммуникацию для всех категорий граждан. К примеру, ребёнок катается на детских качелях в форме гнезда, в это время, родитель спокойно ожидает на скамейке-качеле.

    Для молодых ребят созданы качели в форме овала, где можно крутиться вокруг своей оси или просто отдыхать. Всего таких навесов с качелями будет установлено 3 штуки.
    Помимо этого, на проспекте Республики, 10 установлены качели-балансир с подсветкой. Ночью можно наблюдать интересный световой эффект, когда катаются дети.






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