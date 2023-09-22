Разыскиваемого за убийство в Узбекистане преступника задержали в Астане, передает МИА «Казинформ».

За первый день ОПМ «Розыск» сотрудниками департамента Астаны было установлено и задержано 7 уголовных преступников, установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан, - сообщили в пресс-службе ДП.

Так, полицейскими на территории столицы был установлен находящийся в межгосударственном розыске 31-летний гражданин Республики Узбекистан. Он находился в розыске за совершение убийства в 2019 году на территории Наманганской области, после совершения преступления выехал на территорию Казахстана и скрывался.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП г. Астаны.

Решается вопрос об экстрадиции согласно Минской Конвенции.