РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:42, 21 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Разыскиваемого за убийство в Узбекистане преступника задержали в Астане

    Разыскиваемого за убийство в Узбекистане преступника задержали в Астане
    Фото: МИА «Казинформ»

    Разыскиваемого за убийство в Узбекистане преступника задержали в Астане, передает МИА «Казинформ».

    За первый день ОПМ «Розыск» сотрудниками департамента Астаны было установлено и задержано 7 уголовных преступников, установлено местонахождение двоих без вести пропавших граждан, - сообщили в пресс-службе ДП.

     

    Так, полицейскими на территории столицы был установлен находящийся в межгосударственном розыске 31-летний гражданин Республики Узбекистан. Он находился в розыске за совершение убийства в 2019 году на территории Наманганской области, после совершения преступления выехал на территорию Казахстана и скрывался.
    Мужчина водворен в изолятор временного содержания ДП г. Астаны.
    Решается вопрос об экстрадиции согласно Минской Конвенции.

    Теги:
    Борьба с преступностью МВД РК Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!