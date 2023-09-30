Разыскиваемого за тяжкое преступление узбекистанца задержали в ВКО

В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске за тяжкое преступление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из съемных квартир в Усть-Каменогорске задержали иностранного уголовного преступника. 39-летний узбекистанец более года числится в международном розыске за совершение тяжкого преступления, а именно хищения имущества в крупном размере.

- В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Коллегам из Республики Узбекистан направлено уведомление об установлении местонахождения преступника, – сообщил начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков.

Отметим, что с начала года сотрудниками ДП ВКО задержаны более 80 преступников, находящихся в розыске.