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    18:52, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Разыскиваемого за тяжкое преступление узбекистанца задержали в ВКО

    Разыскиваемого за тяжкое преступление узбекистанца задержали в ВКО
    Фото: Polisia.kz.

    В Восточно-Казахстанской области полицейские задержали гражданина Узбекистана, который находился в международном розыске за тяжкое преступление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Правоохранители в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на одной из съемных квартир в Усть-Каменогорске задержали иностранного уголовного преступника. 39-летний узбекистанец более года числится в международном розыске за совершение тяжкого преступления, а именно хищения имущества в крупном размере.

    - В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Коллегам из Республики Узбекистан направлено уведомление об установлении местонахождения преступника, – сообщил начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков.

    Отметим, что с начала года сотрудниками ДП ВКО задержаны более 80 преступников, находящихся в розыске.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Узбекистан Борьба с преступностью
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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