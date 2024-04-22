Разыскиваемого за покушение к насильственному захвату власти бизнесмена задержали в  Кыргызстане 

Госкомитетом нацбезопасности Кыргызстана в селе Каинды Панфиловского района Чуйской области задержан разыскиваемый за покушение к насильственному захвату власти гражданин КР, глава стройкомпании «KG-Group» Имамидин Ташов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-центра ГКНБ КР, И.Ташов задержан после незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана и Казахстана на пути следования из Алматы в Кара-Балту, где планировал организовать временный штаб по консолидации сил для проведения акции протеста с последующим захватом власти.

Отмечается, что ранее Имамидин Ташов, 02.08.1983 г. р., был объявлен в межгосударственный розыск за призыв к насильственному захвату власти и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций.

— Находясь в розыске, И.Ташов проводил активную вербовочную работу через социальные сети путем введения в заблуждение населения для захвата власти, — говорится в сообщении ведомства.

Проводятся соответствующие следственные мероприятия.