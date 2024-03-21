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    04:09, 21 Март 2024 | GMT +6

    Разыскиваемого в Казахстане преступника задержали в Бишкеке

    Разыскиваемого в Казахстане преступника задержали в Бишкеке
    Фото: пресс-служба ГУВД Бишкека

    В Кыргызстане задержан гражданин Республики Казахстан, ранее объявленный в розыск,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар

    Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, оперуполномоченными Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции  получена информация, что гражданин иностранного государства, 1993 года рождения, объявленный в международный государственный розыск в рамках  уголовного дела по статье 427 «Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы» Уголовного кодекса Республики Казахстан, скрывается в Бишкеке.

    При силовой поддержке бойцов спецназа  МВД разыскиваемый мужчина установлен и задержан. Он доставлен в следственную службу УВД Свердловского района города Бишкека и водворен в изолятор временного содержания ГУВД.

    — В последующем будет решен вопрос об экстрадиции и дачи юридической оценки по факту незаконного пересечения государственной границы Кыргызстана, — добавили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Кыргызстан Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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