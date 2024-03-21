Разыскиваемого в Казахстане преступника задержали в Бишкеке

В Кыргызстане задержан гражданин Республики Казахстан, ранее объявленный в розыск, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека, оперуполномоченными Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции получена информация, что гражданин иностранного государства, 1993 года рождения, объявленный в международный государственный розыск в рамках уголовного дела по статье 427 «Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы» Уголовного кодекса Республики Казахстан, скрывается в Бишкеке.

При силовой поддержке бойцов спецназа МВД разыскиваемый мужчина установлен и задержан. Он доставлен в следственную службу УВД Свердловского района города Бишкека и водворен в изолятор временного содержания ГУВД.