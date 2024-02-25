Разыскиваемого иностранца задержала полиция ВКО

В Усть-Каменогорске полицейские в съемной квартире задержали иностранного уголовного преступника. 25-летний гражданин Таджикистана более года разыскивается за совершение мошенничества и кражи. Об этом передает агентство Kazinform со сссылкой на Рolisia.kz.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Коллегам из Республики Таджикистан направлено уведомление об установлении местонахождения преступника. Рассматривается вопрос о его экстрадиции.



С начала года сотрудниками ДП ВКО задержаны 15 разыскиваемых преступников.