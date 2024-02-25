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    04:36, 25 Февраль 2024 | GMT +6

    Разыскиваемого иностранца задержала полиция ВКО

    арест
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Усть-Каменогорске полицейские в съемной квартире задержали иностранного уголовного преступника. 25-летний гражданин Таджикистана более года разыскивается за совершение мошенничества и кражи. Об этом передает агентство Kazinform со сссылкой на Рolisia.kz. 

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Коллегам из Республики Таджикистан направлено уведомление об установлении местонахождения преступника. Рассматривается вопрос о его экстрадиции.

    С начала года сотрудниками ДП ВКО задержаны 15 разыскиваемых преступников.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы полиция Розыск
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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