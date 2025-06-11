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    09:28, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Разыскиваемый казахстанской полицией иностранец задержан в Черногории

    По запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Будве Черногории задержан гражданин Турецкой Республики, находившийся в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    арест
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    С октября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, являясь директором одного из казахстанских ТОО, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим должностным положением, совершил серию мошеннических действий.

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    Фото: Polisia.kz

    Он похитил денежные средства и имущество, принадлежащих другим ТОО. Общий ущерб составил более 5 млрд тенге.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Полиция Интерпол Черногория
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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