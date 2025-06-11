Разыскиваемый казахстанской полицией иностранец задержан в Черногории

С октября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, являясь директором одного из казахстанских ТОО, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим должностным положением, совершил серию мошеннических действий.

Фото: Polisia.kz

Он похитил денежные средства и имущество, принадлежащих другим ТОО. Общий ущерб составил более 5 млрд тенге.





