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Разгуливающий с ножом на улице мужчина напугал павлодарцев

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Мая 2023, 10:42
Разгуливающий с ножом на улице мужчина напугал павлодарцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сегодня в полицию Павлодара поступило сообщение о том, что около торгового дома по улице академика Сатпава разгуливает мужчина с ножом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Незамедлительно к указанному адресу были направлены автопатрули и следственно-оперативная группа. 39-летний мужчина задержан, личность его установлена. Кухонный нож, находившийся в руке мужчины, изъят.

Мужчина, доставлен в органы здравоохранения для проведения освидетельствования. Выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицией мужчина доставлен в Центр временной адаптации и детоксикации. Проводится проверка.


Павлодарская область   МВД РК   Павлодар  
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