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    23:23, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Разгромом завершился женский финал «Ролан Гаррос»-2024

    Разгромом завершился женский финал «Ролан Гаррос»-2024
    Фото: Sports.kz

    Первая ракетка мира из Польши Ига Швентек провела финальный матч на Открытом чемпионате Франции-2024 («Ролан Гаррос») в Париже, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В финале грунтового турнира Большого шлема Швентек встретилась на корте с итальянской спортсменкой Жасмин Паолини (15-й номер WTA). Победу в матче одержала польская теннисистка в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:1. Матч продлился один час и десять минут.

    Для 23-летней Швентек этот титул «Ролан Гаррос» стал четвертым в профессиональной карьере и пятым на турнирах Большого шлема. Паолини же впервые выступила в финале турнира Большого шлема.

    Теги:
    Спорт Польша Франция Мировые новости Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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