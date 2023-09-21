Разгромом завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на турнире в Китае

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл свой первый матч парного разряда на турнире в китайском Чэнду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/8 финала турнира казахстанский теннисист в паре с сербским спортсменом Миомиром Кецмановичем сыграл с колумбийско-перуанским дуэтом Даниэль Элахи Галан — Хуан Пабло Варильяс. Во встрече, которая продлилась два сета, Бублик и Кецманович одержали победу со счетом 6:4, 6:0. Игра продолжалась всего 49 минут.

В парном разряде рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) казахстанский теннисист занимает 289-ю позицию.





