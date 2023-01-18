Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Разгромом завершился матч Казахстана против США на хоккейном турнире Универсиады

18 Января 2023, 23:10
Разгромом завершился матч Казахстана против США на хоккейном турнире Универсиады

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Студенческая сборная Казахстана по хоккею потерпела крупное поражение от команды США на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан проиграл США со счетом 1:4. У победителей шайбы забросили Мэтт Хэйнуолл (1-я и 25-я минуты), Майкл Макхесни (20-я) и Куинн Грин (29-я). В составе сборной Казахстана единственную шайбу забросил Батырлан Муратов (5-я).

Таким образом, сборная Казахстана потерпела первое поражение на хоккейном турнире на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид. До этого казахстанские хоккеисты оформили четыре победы в матчах против сборных Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0).

Фото: пресс-службы КФХ.
Новости по теме
Гонщик «Астаны» Санчес стал 28-м на первом этапе «Тура Даун Андер»
Еще одну партию секретных документов нашли помощники Джо Байдена
Зимний спортивный фестиваль пройдет в Астане в феврале
Теги:
Читайте также
Еще одну партию секретных документов нашли помощники Джо Байдена
Гонщик «Астаны» Санчес стал 28-м на первом этапе «Тура Даун Андер»
Спринтер из Нидерландов Кейс Бол перешел в велокоманду «Астана»
«Астана» подписала контракт со звездой мирового велоспорта Марком Кавендишем
Елена Рыбакина вышла в третий круг Australian Open-2023
Зимний спортивный фестиваль пройдет в Астане в феврале
Тимур Турлов возглавил Казахстанскую федерацию шахмат
«Казахский Ломаченко» стартовал с победы над узбекистанцем на ЧА-2023 по боксу
Новости партнеров
Популярное
1 Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды
2 Сильные магнитные бури ожидаются до конца января 2023 года
3 Места для крещенских купаний определили в Акмолинской области
4 Сабит Оспанов назначен акимом Абайского района Карагандинской области
5 Еркежан Кунтуган назначена директором телеканала Jibek Joly

Лента новостей