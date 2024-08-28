Разгромом закончился первый матч Елены Рыбакиной на US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) с уверенной победы начала выступление на Открытом чемпионате США по теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Рыбакина встретилась с австралийкой Дестани Айавой (194-е место) и разгромила ее в двух сетах — 6:1, 7:6. Таким образом, казахстанка вышла во второй круг соревнований.

Лучшим достижением Елены Рыбакиной на US Open является участие в третьем круге — до этой стадии она доходила в 2021 и 2023 годах. В прошлогоднем розыгрыше первая ракетка Казахстана уступила в третьем круге румынской теннисистке Соране Кырсте (39-е место) — 3:6, 7:6, 4:6.

По информации Федерации тенниса Казахстана, Юлия Путинцева также одержала победу над Линдой Носковой из Чехии. Матч завершился со счетом 7:6, 6:4.