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    07:42, 28 Август 2024 | GMT +6

    Разгромом закончился первый матч Елены Рыбакиной на US Open

    Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) с уверенной победы начала выступление на Открытом чемпионате США по теннису, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В первом круге Рыбакина встретилась с австралийкой Дестани Айавой (194-е место) и разгромила ее в двух сетах — 6:1, 7:6. Таким образом, казахстанка вышла во второй круг соревнований.

    Лучшим достижением Елены Рыбакиной на US Open является участие в третьем круге — до этой стадии она доходила в 2021 и 2023 годах. В прошлогоднем розыгрыше первая ракетка Казахстана уступила в третьем круге румынской теннисистке Соране Кырсте (39-е место) — 3:6, 7:6, 4:6.

    По информации Федерации тенниса Казахстана,  Юлия Путинцева также одержала победу над Линдой Носковой из Чехии. Матч завершился со счетом 7:6, 6:4.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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