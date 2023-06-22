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Разгромом закончился матч первой ракетки Казахстана на турнире в Берлине

Редактор:  
Ринат Дусумов
22 Июня 2023, 03:00
Разгромом закончился матч первой ракетки Казахстана на турнире в Берлине Фото: Sports.kz.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга на турнире парного разряде в немецком Берлине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В рамках 1/8 финала казахстанка в паре с китайской теннисисткой Сюй Ифань одержала победу над немецко-российским дуэтом Лаура Зигемунд — Вера Звонарева в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Игра завершилась за один час и три минуты.

Анна Данилина на данный момент располагается на 24-ой позиции рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде и это лучший результат среди казахстанских теннисисток.

В четвертьфинале казахстанка и китаянка сыграют с чешским дуэтом Синякова — Вондрусова.


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