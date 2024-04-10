07:32, 10 Апрель 2024 | GMT +6
Разгромом за 45 минут завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на турнире в Монте-Карло
Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Александр Бублик (23-й номер АТР) провел первый матч на турнире парного разряда в Монте-Карло, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Александр в паре с французским теннисистом Адрианом Маннарино сыграл с немецким дуэтом Кевин Кравиц — Тим Пюц и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 2:6, 1:6. Игра продлилась 45 минут.
Во время игры Бублик и Маннарино не исполнили ни одной подачи навылет и совершили три двойные ошибки. Также казахстанец выиграл три очка и два гейма подряд.
Отметим, что в полуфинале немецкая пара сыграет с российской парой Карен Хачанов — Андрей Рублев.