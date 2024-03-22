Разгромом обернулся матч Казахстана в отборе на молодежный Евро-2025 по футболу

В выездном матче отборочного раунда молодежного чемпионата Европы 2025 года по футболу сборная Казахстана на выезде сыграла против команды Шотландии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы:

Шотландия U-21: Сликер, Джонстон, Кинг, Моррисон, Боват, Баррон, Кэмерон, Доиг, Боул, Конуэй, Фиорини;

Казахстан U-21: Анарбеков, Кургин, Калмырза, Широбоков, Касабулат, Ткаченко, Митрофанов, Халматов, Назымханов, Есимбеков, Труфанов.

Гости пытались забить быстрый гол, однако атаки ничего не дали, соперник же сумел еще до перерыва отличиться трижды, причем ряд спасений на свой счет записал и Темирлан Анарбеков. Во втором тайме хозяева организовали четвертый гол, только после этого отметился с пенальти Ян Труфанов. 4:1 — Шотландия сильнее.

26 марта Казахстан дома примет команду Венгрии.

Шотландия U-21 — Казахстан U-21 4:1 (3:0)

Голы: Доиг 19 (1:0), Кэмерон 24 (2:0), Конуэй с пенальти 38 (3:0), Фиорини 55 (4:0), Труфанов с пенальти 68 (4:1).