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    01:57, 22 Март 2024 | GMT +6

    Разгромом обернулся матч Казахстана в отборе на молодежный Евро-2025 по футболу

    Разгромом обернулся матч Казахстана в отборе на молодежный Евро-2025 по футболу
    Фото: Sports.kz

    В выездном матче отборочного раунда молодежного чемпионата Европы 2025 года по футболу сборная Казахстана на выезде сыграла против команды Шотландии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Стартовые составы:

    Шотландия U-21: Сликер, Джонстон, Кинг, Моррисон, Боват, Баррон, Кэмерон, Доиг, Боул, Конуэй, Фиорини;
    Казахстан U-21: Анарбеков, Кургин, Калмырза, Широбоков, Касабулат, Ткаченко, Митрофанов, Халматов, Назымханов, Есимбеков, Труфанов.

    Гости пытались забить быстрый гол, однако атаки ничего не дали, соперник же сумел еще до перерыва отличиться трижды, причем ряд спасений на свой счет записал и Темирлан Анарбеков. Во втором тайме хозяева организовали четвертый гол, только после этого отметился с пенальти Ян Труфанов. 4:1 — Шотландия сильнее.

    26 марта Казахстан дома примет команду Венгрии.

    Шотландия U-21 — Казахстан U-21 4:1 (3:0)
    Голы:     Доиг 19 (1:0), Кэмерон 24 (2:0), Конуэй с пенальти 38 (3:0), Фиорини 55 (4:0), Труфанов с пенальти 68 (4:1).

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Шотландия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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