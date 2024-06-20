Разгром определил победителя матча казахстанского теннисиста на турнире в Тунисе

Теннисист из Казахстана Григорий Ломакин сыграл свой первый матч на хардовом турнире серии ITF одиночного разряда в тунисском городе Монастир, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

26-летний казахстанский спортсмен встретился на корте с местным теннисистом Хайтемом Раббушем и одержал разгромную победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:1. Встреча состоялась на стадии 1/16 финала тунисского турнира.

Спортсмен из Казахстана располагается на 791-й строчке мирового рейтинга одиночного разряда АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), Раббуш же пока не входит в рейтинг.