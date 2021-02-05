Разговор по телефону – самое частое нарушение водителей общественного транспорта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы рассказали о самых частых нарушениях ПДД, нарушаемых водителями автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции Алматы напомнили о проводимом в эти дни на дорогах мегаполиса оперативно-профилактическом мероприятии «Автобус», направленного на стабилизацию дорожной обстановки в городе, а также выявление нарушений ПДД, допускающих водителями автобусов и троллейбусов.

«В городе Алматы функционирует 21 автопарк с 1 899 единицами общественного транспорта. В январе этого года водителями общественного транспорта допущено свыше 280 нарушений Правил дорожного движения. Наиболее часто совершаемые – разговор по сотовому телефону во время управления ТС (110 фактов), а также нарушение правил маневрирования (114 фактов).

Патрульной полицией выявлены следующие правонарушения со стороны водителей автобусов: нарушение правил перевозок пассажиров (ст.571 ч.2 и ч.3 КРКобАП) – 13 фактов, переоборудование ТС без соответствующего разрешения (ст.590 ч.7 КРКобАП) 5, отсутствие предрейсового технического осмотра (ст.590 ч.8 КРКобАП) – 12, отсутствие обязательного технического осмотра (ст.590 ч.9 КРКобАП) – 5, выезд на полосу встречного движения (ст.596 ч.3 КРКобАП) -3, нарушение режима труда и отдыха (ст.572 ч.2 КРКобАП).

Кроме того, к административной ответственности привлечено 7 должностных лиц из числа руководителей автопарков», – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.



