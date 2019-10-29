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Разгон забастовки в иракской Кербеле, есть жертвы

29 Октября 2019 12:49
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Разгон забастовки в иракской Кербеле, есть жертвы

КЕРБЕЛА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 18 человек были убиты во время разгона сидячей забастовки в иракском городе Кербела сегодня рано утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Демонстранты обвинили стражей порядка в том, что они нападают на них и применяют огнестрельное оружие, чтобы таким образом разогнать сидячие забастовки. Телеканал отмечает, что забастовки в городе были организованы с целью искоренения коррупции, выхода из экономического застоя и улучшения качества предоставления государственных услуг в стране.

В более ранних сообщениях говорилось, что по меньшей мере два демонстранта были убиты и 105 были ранены в столкновениях с силами порядка в центральной части Багдада в понедельник, когда тысячи студентов вышли на улицы вопреки правительственному распоряжению.

Силы порядка в понедельник вечером применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы протестующие не могли пересечь главный мост, ведущий в Зеленую зону, где расположены правительственные учреждения и посольства.

По крайней мере, 72 протестующих были убиты с тех пор, как общенациональные антиправительственные протесты возобновились в стране пятницу. С начала же месяца были убиты еще 149 участников протестов, охвативших Ирак.

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Ключевые слова: Ближний Восток,
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Автор:

Татьяна Кудренок

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