-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
Разгон забастовки в иракской Кербеле, есть жертвы
КЕРБЕЛА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 18 человек были убиты во время разгона сидячей забастовки в иракском городе Кербела сегодня рано утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Демонстранты обвинили стражей порядка в том, что они нападают на них и применяют огнестрельное оружие, чтобы таким образом разогнать сидячие забастовки. Телеканал отмечает, что забастовки в городе были организованы с целью искоренения коррупции, выхода из экономического застоя и улучшения качества предоставления государственных услуг в стране.
В более ранних сообщениях говорилось, что по меньшей мере два демонстранта были убиты и 105 были ранены в столкновениях с силами порядка в центральной части Багдада в понедельник, когда тысячи студентов вышли на улицы вопреки правительственному распоряжению.
Силы порядка в понедельник вечером применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы протестующие не могли пересечь главный мост, ведущий в Зеленую зону, где расположены правительственные учреждения и посольства.
По крайней мере, 72 протестующих были убиты с тех пор, как общенациональные антиправительственные протесты возобновились в стране пятницу. С начала же месяца были убиты еще 149 участников протестов, охвативших Ирак.
- Турция в течение 150 часов обеспечит отвод террористов YPG
- В Ливане после протестов отменили налог на WhatsApp
- 35 паломников погибли в ДТП в Саудовской Аравии
- Инвесторы из Израиля внесут вклад в развитие сельского хозяйства Туркестанской области
- Казахстан планирует вернуть еще 14 детей из Ирака – МИД РК
- Опыт Казахстана по репатриации своих граждан из Сирии полезен всему миру – Госдеп США
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана