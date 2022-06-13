13 Июня 2022 13:11

«Раздувание» госаппарата не предполагается – Миннацэкономики о новых областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров оценил возможность существенного увеличения штата госслужащих во вновь созданных областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К раздуванию штата навряд ли приведет. Создание новых областей требует новых дополнительных административных ресурсов, чтобы правильно управлять областью, нужны человеческие ресурсы. Кроме того, мы будем решать вопрос трудоустройства, потому что штатная численность, которая выделяется помимо того, что уже будет выделено областям в рамках имеющейся штатной численности путем реорганизации из действующих областей, она создаст новые условия для развития регионов в целом. Раздувание госаппарата не предполагается», - сказал Алибек Куантыров на брифинге в СЦК.

Ранее глава ведомства назвал предварительную сумму из бюджета, которая понадобится новым областям для создания акиматов.

«Местными исполнительными органами определены предварительные объемы бюджетных средств, необходимые для приобретения, ремонта, аренды административных зданий в областных центрах. Предварительная общая потребность составляет около 12 млрд тенге. Вопрос выделения бюджетных средств будет рассмотрен в порядке, определенном бюджетным законодательством Республики Казахстан», - сказал Алибек Куантыров.