11 Июня 2022 21:26

Раздробленную мотокультиватором ногу мужчины спасли врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Северо-Казахстанской области получил многооскольчатые фрагментарные открытые переломы голени. Врачам отделения многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи Петропавловска удалось спасти ногу 39-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медучреждения, сельчанин работал на приусадебном участке. Мотокультиватор закрутил ногу вместе с одеждой в землю. В село, расположенное в 250 км от Петропавловска, по линии санавиации срочно вылетела бригада врачей. Мужчину доставили в больницу с обширными загрязненными ранами по всей нижней конечности и многооскольчатыми фрагментарными открытыми переломами голени. Перед медиками стояла задача - спасти конечность пациента.

Врачи провели операции в два этапа. Наложили внеочаговый компрессионный дистракционный синтез аппаратом Илизарова. Сейчас пациент передвигается с его помощью. Врачи оценивают его состояние как стабильное, прогнозы дают благоприятные.

В травматологическом отделении врачи проводят сложнейшие операции с применением новейших технологий, не вскрывая место перелома закрытым путем, операции по замене суставов, пластики сухожилий кисти, коррекции пальцев стоп, аутодермопластика при последствиях и при ожогах.

В среднем в отделении в год проходят 1,5 тыс. операций. Замену тазобедренных и коленных суставов проводят 150-170 пациентам, по закрытым синтезам - 300.

В этом году начали делать операции по коррекции деформации первого пальца стопы – той самой шишки, которая мешает ходить. Стоимость ее от 580 до 1,2 млн тенге. Как и все операции в травматологическом отделении она проводится бесплатно в рамках медстрахования.

Ранее сообщалось, что казахстанские ученые разработали гидрогель для восстановления хряща коленного сустава. 15 казахстанцам уже провели операцию. Большинство прооперированных – люди в возрасте от 50 лет с болезнями суставов. Первым пациентом стал 28-летний мужчина, у которого артроз правого коленного сустава.





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