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Разделить полномочия касательно помощи детям с орфанными заболеваниями предложили в Фонде «Қазақстан халқына»

28 Февраля 2022 17:56
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Разделить полномочия касательно помощи детям с орфанными заболеваниями предложили в Фонде «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев рассказал о проектах фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня уже начали функционировать проекты. Первый - тиражирование опыта вовлечения детей больных ДЦП к посильным для них занятиям физической культурой. Второй проект - покупка сверхдорогостоящих лекарств для больных спинномышечной атрофией. Сегодня Международный день борьбы с орфанными заболеваниями, дата, которая напоминает всем о необходимости помощи таким больным», - сказал Болат Жамишев на брифинге в СЦК.

«Хочу выразить соболезнования семье Шарбат. Ребёнка, скончавшегося вчера. Мы приняли решение о покупке самого дорогостоящего препарата в мире для её лечения. Но вчера ребёнок скончался. Эта болезнь очень тяжёлая, связанная с генетическими отклонениями в организме», - добавил он.

По его мнению, касательно детей, больных такими сложными заболеваниями, фонду необходимо разделить полномочия с госорганами.

«Но по орфанным заболеваниям я хотел сказать о том, что с Минздравом и МИО мы должны разделить свои полномочия по лекарственному обеспечению больных орфанными заболеваниями. Это нужно, чтобы родители больных детей и врачи знали, кто за что отвечает, работа в этом направлении ведётся, но это достаточно сложная работа. Я полагаю, мы в сжатые сроки с этим вопросом разберёмся», - заключил Б. Жамишев.

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#Здравоохранение   #Общество   #Фонд «Қазақстан халқына»  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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