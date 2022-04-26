Разделить казахстанцев на группы потребителей газа планирует Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Здесь нужно подумать о разделении на группы потребителей. Первое – это святое, это население и социально незащищенные слои, но есть группы потребителей, которые могут и должны платить реальную стоимость газа, это предприятия полностью ориентированные на экспорт и на валютную выручку, еще майнеры могут платить хорошую цену на газ. Также предприятия как коммунальные или социально ориентированные нужно, наверное, в другую группу отделять», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах после заседания Правительства.

По его словам, в среднем цена на газ поднимется на 60%.

«Мы сейчас расчеты все ведем. 60% - средняя цифра, возможно, для некоторых групп потребителей будет рост и в два раза, к примеру, это промышленные предприятия. Для населения будет другая цена, это надо сегментировать и исходить из того, что у нас есть. Для населения не думаю, что сильно вырастет, но дешевые продукты на самом деле не всегда приводят к экономии. Мы только делаем эту концепцию, нам дали поручение за 180 дней обо всем об этом подумать и эти 180 дней еще не истекли. У нас еще есть время подумать», - подчеркнул министр.