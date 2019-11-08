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Разделение власти в Йемене: МИД РК сделало заявление

8 Ноября 2019 09:57
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Разделение власти в Йемене: МИД РК сделало заявление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство иностранных дел Республики Казахстан приветствует подписание «Эр-Риядского соглашения» между Правительством Йемена и Южным Переходным Советом и высоко оценивает важную роль Королевства Саудовская Аравия в достижении данных договоренностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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«Казахстан выражает надежду на то, что соглашение станет важным шагом на пути к стабилизации ситуации в регионе и мирному политическому урегулированию кризиса в Йемене», - говорится в сообщении.

Ранее во вторник правительство Йемена и Южный переходный совет (ЮТК) – подписали в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде соглашение о разделении власти, чтобы положить конец гражданской войне в стране. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман назвал его важным шагом на пути к политическому решению по прекращению четырехлетней войны в Йемене.

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Ключевые слова: МИД РК,
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