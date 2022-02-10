Раздел по приему обращений в рамках проекта «100 дней-100 вопросов» открыт на сайте Минздрава РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках проекта «100 дней-100 вопросов» на все каналы коммуникаций Министерства здравоохранения получено и структурировано свыше 1100 обращений от населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Они касаются в основном вопросов организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения, совершенствования нормативно -правовых актов и финансирования здравоохранения, также немалую часть составляют обращения частного характера об оказании содействия в трудных жизненных ситуациях.
Принимая во внимание важность реализации озвученных Президентом страны ключевых принципов «слышащего государства», Министерство здравоохранения направляет максимум усилий на чуткое и оперативное реагирование по запросам граждан и реализацию приоритетных задач социальной политики по сохранению жизни и здоровья граждан страны.
В этой связи, для удобства граждан на сайте Министерства здравоохранения создан специальный раздел для приема обращений в рамках проекта «100 дней-100 вопросов».
«Просим вносить свои предложения об улучшении качества медпомощи и других аспектов здравоохранения через форму на данном веб-сайте», - обратилась к населению министр здравоохранения Ажар Гиният.
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