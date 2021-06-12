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    01:23, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Раздельный сбор и переработку мусора планируют запустить в Акколе

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    АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов встретился с послом Франции в РК Дидье Канессом и заместителем ккима Акмолинской области Малгаждаром Таткеевым. Во время встречи был презентован проект по сбору и обработке пищевых отходов в городе Акколь Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

    Участниками проекта выступают ТОО «Оператор РОП», французское агентство по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) Syctom, французский инженерный проектный институт Setec ÉnergieEnvironnement и акимат Аккольского района Акмолинской области.

    В феврале 2021 года ТОО «Оператор РОП» подписал с Syctom Меморандум о взаимопонимании. ТОО «Оператор РОП», Syctom, акимат Акмолинской области и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК подписпли также Дорожную карту по реализации проекта.

    Проект предусматривает исследовательскую работу (ТЭО) по обращению с органической (пищевой) фракцией ТБО в городе Акколь Акмолинской области. При успешном выполнении ТЭО Syctom и ТОО «Оператор РОП» планирует реализовать определяемые ТЭО решения, в том числе профинансировать совершенствование материально-технической базы организаций, осуществляющих раздельный сбор и переработку пищевых отходов в готовую продукцию путем компостирования, с участием местных исполнительных органов и ответственной организации.

    В ТЭО планируется определить источники образования органических отходов, количество контейнеров для их раздельного сбора и спецтехники для доставки к оборудованию по переработке (компостированию). Далее в течение первого года предполагается закупить и передать оборудование и технику Акколю и в течение второго года - осуществлять мониторинг деятельности.

    Ожидается, что французская сторона профинансирует приобретение и поставку оборудования для компостирования отходов, а «Оператор РОП» профинансирует приобретение и поставку контейнеров и спецтехники для их обслуживания. Также планируется внедрить Национальный стандарт на получаемую продукцию (технический компост) с закреплением ее области применения.

    В ходе встречи А. Примкулов отметил, что такие проекты по разделению и переработке отходов необходимы и имеют в дальнейшем большие перспективы.

    Теги:
    Экология Акмолинская область
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