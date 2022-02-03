Раздельное преподавание казахского языка и литературы в школах с другими языками обучения рассмотрят в МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рассматривается вопрос о раздельном преподавании казахского языка и литературы в школах с другими языками обучения. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое – создана Ассоциация учителей казахского языка и литературы. Она начала работать в январе. Во-вторых, начата организация работ по совершенствованию типовых учебных программ по казахскому языку и литературе. На сегодняшний день создана рабочая группа по совершенствованию типовых программ, отдана на утверждение приказом министра. В-третьих, создана группа профессиональных экспертов для рассмотрения вопроса об отдельном преподавании казахского языка и литературы в школах с другими языками обучения, сейчас она готовится к обсуждению», – сказал А.Аймагамбетов.

Кроме того, министр отметил, что по вопросам, указанным в резолюции Съезда учителей казахского языка и литературы, уже ведется работа. Все эти вопросы будут реализованы в течение этого года.

Напомним, 21 декабря 2021 года состоялся Съезд учителей казахского языка и литературы.