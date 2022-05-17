17 Мая 2022 18:51

Раздельное обучение для мальчиков и девочек по физкультуре предлагают ввести в школах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала нового учебного года в казахстанских школах внедрят раздельное обучение для мальчиков и девочек по физической культуре и технологии. Об этом заявила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с исключением самопознания из общего учебного плана внесены изменения в 19 разделов об особенностях преподавания курса. Художественный труд для 1-4 классов будет подразделяться на труд и изобразительное искусство. Также в связи с разделением предмета «Изобразительное искусство» и «Технология» в 5-9 классах были внесены изменения в преподавание данных предметов. Вне зависимости от наполняемости класса также будет внедрен принцип распределения в отдельные группы мальчиков и девочек», - сказала Гульмира Каримова на аппаратном совещании.

По словам спикера, в предстоящем учебном году ведомство разработает учебно-методические справки по вопросам образования и воспитания.

«До конца этого учебного года школы получат эти методички. Новая учебно-методическая справка дополнена требованиями с целью повышения качества образовательного и воспитательного процесса. Работа с детьми с особыми потребностями будет организована в соответствии с психолого-педагогическими нормами. Таким образом, ведется работа по внедрению специальной квоты для приема в специализированные учебные организации детей из социально-уязвимых слоев населения», - пояснила глава Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК.

Спикер заверил, что также будет продолжена работа по ротации руководителей образовательных учреждений. В этом году под ротацию попали руководители 200 образовательных учреждений.