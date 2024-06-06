Прокуроры области Жетысу привлекли к административной ответственности акима района, передает агентство Kazinform со ссылкой на ведомство.

Прокуроры установили, что аким Ескельдинского района предоставил без конкурса отдельным крестьянским хозяйствам 120 га земель (нарушение ст. ст. 14-1,35 и 43-1 Земельного кодекса РК). Он привлечен к административной отвественности за нарушения земельного законодательства (ст. 137 Кодекса об администратиных правонарушениях РК).

По акту надзора эти земли возвращены государству.

В целом, по данным прокуратуры, с начала года по области Жетысу возвращено более 103 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, общей кадастровой стоимостью более полмиллиарда тенге.

Указанные земли на протяжении длительного времени не осваивались, не использовались по целевому назначению, а также были предоставлены с нарушением земельного законодательства.